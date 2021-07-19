Konser var anma yok

Giriş Tarihi: 19.7.2021

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nden bir gün önce Gençlik Parkı’nda konser organize ederken, şehitler için anma programı yapmaması tepki çekti: 15 Temmuz’un milli birlik ruhuna ters düştüler