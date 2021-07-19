Sağlık Bakanlığı Bursa'da doktor hasta arasındaki tartışmaya ilişkin idari soruşturma başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle, yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır."