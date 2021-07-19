Şanlıurfa'da 2 kaza, 2 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa ilki Akabe TOKİ inişinde kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa Akabe TOKİ inişinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde devam eden 63 MA 3759 plakalı otomobil sürücü Akabe TOKİ inişinde kontrolünü kaybederek takla attı. 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilde şans eseri ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. İkinci trafik kazası ise Suruç Birecik yolunda meydana geldi 34 vk 9900 plakalı araçla yabancı plakalı LT09 YFG Plakalı araçla çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı Kazada yaralanan 2 kişi Hastahaneye kaldırıldı polis her iki kaza ile ilgili soruşturma baslattı