Şehit annesinden yürek yakan sözler: Bazen buraya bir konteyner kurayım da hiç gitmeyeyim diyorum





'HAYAT DURDU'



Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde, 2016 yılında, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın ailesi de sabahın erken saatlerinde oğullarının kabrine gelerek dua okudu. Zeynep Uçar, uzun süre oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Uçar, "O benim bel kemiğimdi. Benim için dünya bitti. Hayat durdu ve yüzümüz ağlama duvarına döndü. Ateş bizi en içeriden yaktı. Ne diyelim ki? Can bedenden çıkmasa da yerin altında hissediyorum. Sadece bayram değil her günümüz burada geçiyor. Bazen diyorum ki çadır ya da konteyner kurayım buradan hiç gitmeyeyim" diye konuştu.