Şehit kardeşin fotoğrafına hüzünlü bakış

Kırıkkale
Belediyesi'nin bir geçide astığı şehit fotoğrafları arasında 3 yıl önce şehit olan kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban'ın fotoğrafını gören abla Eda Çoban, gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale Belediyesi şehir merkezinde bulunan Şehit Çelebi Bozbıyık Geçidi'nin duvarlarına terör örgütünün şehit ettiği kahramanların fotoğraflarını koydu. Fotoğraflar arasında Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerinin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban'ın fotoğrafı da yer aldı. Duvarda kardeşinin fotoğrafını gören şehit Eda Çoban duygusal anlar yaşadı.
'DAMATLIK KINASIYLA GİTTİ'
Bir süre şehit kardeşinin fotoğrafını seven abla Çoban, gözyaşların hakim olamadı. Bu anlamlı anı ise cep telefonuyla diğer kardeşlerini görüntülü olarak arayarak duygularını paylaştı. Eda Çoban, "Şehidimiz tek erkek kardeşimizdi. Bu vatan bu millet için 23 Ekim 2018'de şehit oldu. Şahadete ellerindeki damatlık kınasıyla gitti. Öyle bir yiğidin ablası olmak çok güzel. Acısı çok büyük. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için canını ortaya koyması ve şehitlik mertebesine ermesi, şahadet şerbeti içmesi gurur verici. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.