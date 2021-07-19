Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar havayolu ile gelip gitmeye devam ediyor. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı son iki haftada 25 Bin yolcuya ev sahipliği yaptı.



16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz'da erecek 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ek seferlere rağmen büyük bir hareketlilik yaşanıyor.



Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına bayram nedeni ile yapılan ek seferlerle haftalık uçuş sayısını (29 geliş+29 gidiş sefer) artırılmasına rağmen doluluk oranı yüzde 100 olarak icra edildi.Şırnak Havalimanından memleketlerine gitmek isteyen yolcular Yer bulamayanca çevre illere Mardin, Diyarbakır ve Batman limanlarına yönlendiriliyor.Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yapılan ek seferlerle son iki haftada 25.000 yolcuya ev sahipliği yaptı.