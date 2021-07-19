Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan tarihi Kıbrıs ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama! Müjde ne olacak?

2. RUMLARA 'MARAŞ'A DÖNÜN' ÇAĞRISI

Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, KKTC'de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, "Evlerinize dönün" çağrısı yapmasından endişe ediyor.

Erdoğan'ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. AB ve BM'ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum 'Türk yönetimi altına girmeye' hazır.

3. GEÇİTKALE'YE DAİMİ SİHA ÜSSÜ

Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir.

Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.

4. GAZİMAĞUSA'YA DENİZ ÜSSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.

5. DOĞALGAZ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.