Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan tarihi Kıbrıs ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama! Müjde ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Kıbrıs ziyareti öncesi Twitter'dan bir paylaşım gerçekleştirdi. Sözcü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs ziyareti, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasında yanında olduğunu bir kez daha ve en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan edecek." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KIBRIS ZİYARETİ ÖNCESİ İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs ziyareti, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasında yanında olduğunu bir kez daha ve en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan edecek. Ziyaretten rahatsız olanlar boşuna çabalıyorlar. Ancak Kıbrıs'ın hakkı verildiği zaman bölgeye tam barış ve istikrar gelecek.
Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs ziyareti, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasında yanında olduğunu bir kez daha ve en güçlü şekilde tüm dünyaya ilan edecek.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 19, 2021
Ziyaretten rahatsız olanlar boşuna çabalıyorlar. Ancak Kıbrıs'ın hakkı verildiği zaman bölgeye tam barış ve istikrar gelecek.
TARİHİ ZİYARETTE MÜJDE NE OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Kıbrıs ziyaretinde bir müjde paylaşacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası müjdenin ne olacağı merak ediliyor.
Müjde ile ilgili kulislerde konuşulan senaryolar şöyle:
AZERBAYCAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİ
Erdoğan'ın "Uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor" dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor.
Azerbaycan Meclisi dostluk grubundan 5 milletvekilinin Lefkoşa'da 3 gündür temaslarda bulunması, bu ihtimali güçlendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde 'Tek millet 3 devletiz' ifadelerini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının BM'ye sunduğu, 'Kıbrıs'ta iki devletli çözüm' formülüne de fiili destek olacak.
2. RUMLARA 'MARAŞ'A DÖNÜN' ÇAĞRISI
Erdoğan, kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi (Vakıflar Cami) açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, KKTC'de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, "Evlerinize dönün" çağrısı yapmasından endişe ediyor.
Erdoğan'ın çağrısıyla KKTC hükümeti kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. AB ve BM'ye bir dizi şikâyette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum 'Türk yönetimi altına girmeye' hazır.
3. GEÇİTKALE'YE DAİMİ SİHA ÜSSÜ
Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir.
Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak KKTC'yi iniş noktası olarak kullanıyor.
4. GAZİMAĞUSA'YA DENİZ ÜSSÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri, Gazimağusa limanına yanaşıyor. Limandaki askeri bölgenin kentin 40 kilometre doğusuna İskele bölgesine taşınması ve karargâh haline getirilmesi yönünde planlar mevcut.
5. DOĞALGAZ MÜJDESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı.