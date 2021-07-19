SON DAKİKA HABERİ: Şaka yapıyor zannetmişti ama... Kız arkadaşının otomobilini ateşe verdi

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'a park edip, evine çıktı. Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.