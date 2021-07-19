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Giriş Tarihi: 19.7.2021 18:18 Son Güncelleme: 19.7.2021 18:30

SON DAKİKA HABERİ: Şaka yapıyor zannetmişti ama... Kız arkadaşının otomobilini ateşe verdi

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Şaka yapıyor zannetmişti ama... Kız arkadaşının otomobilini ateşe verdi

Son dakika haberi: Antalya'da, yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'a park edip, evine çıktı. Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.


Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı | Video



Borysenko'nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.
Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA HABERİ: Şaka yapıyor zannetmişti ama... Kız arkadaşının otomobilini ateşe verdi
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