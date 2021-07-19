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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! ATAK helikopterleri vurdu...
Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:32 Son Güncelleme: 19.7.2021 10:44

Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! ATAK helikopterleri vurdu...

Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! ATAK helikopterleri vurdu...

Son dakika haberine göre; Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin tespiti üzerine ATAK helikopterleri bölgeyi ateş altına aldı. MSB'den de bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen teröristleri ATAK helikopterleri ile ateş altına aldı. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK'LAR YERLE BİR ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! ATAK helikopterleri vurdu...
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