Son dakika: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! ATAK helikopterleri vurdu...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen teröristleri ATAK helikopterleri ile ateş altına aldı. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK'LAR YERLE BİR ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.