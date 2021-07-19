İstanbul'da kız kavgası: Son nefesinde katilin adını söyledi!

İstanbul Güngören'de tekstil işçisi Recep Yılmaz'ın(19) ölümü, K.N.Ö.'nün (16) de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Recep Yılmaz'ın ölmeden önce son nefesinde katilinin ismini verdiği ve 'Egemen' dediği öne sürüldü.
Güngören, Güneş Tepe Mahallesinde 7 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda tekstil işçisi olan Recep Y. yolda kavga ettiği kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Olay sırasında lise öğrencisi K.N.O(16) hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırının hemen ardından Furkan Ö. polis tarafından yakalandı. Ardından sürdürülen operasyonlarda Doğan Ç.(18), Z.Y.(17), E.T.(17) ve Ahmet C.K.(19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca kriminal polis laboratuarına gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Furkan Ö., E.T., Ahmet C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON NEFESİNDE KATİLİNİN ADINI VERDİ
Hayatını kaybeden Recep Yılmaz'ın ölmeden önce son nefesinde katilinin adını sayıkladığı öne sürüldü ve 'Egemen' ismini verdiği iddia edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen kavgaya karışan Egemen Ü.' de önceki gün gözaltına aldı. Şüpheli Egemen Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.