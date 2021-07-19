Terör yuvaları temizleniyor

Sınır ötesinin terörden arındırılması ve güvenli bir bölge oluşturulması için Irak'ın kuzeyindeki Metina
, Hakurk
, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerinde başlatılan "Pençe Harekâtları" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK) özel eğitimli birlikleri yıllardır girilemeyen yerleri teröristlerden temizliyor. Komandolar
, sarp kayalar, vadi ve uçurumların yer aldığı, hava sıcaklığının ise 40 dereceyi bulduğu Metina ve Hakurk bölgesinde, girilmeyen mağara bırakmadı. Hava destekli harekât kapsamında şu ana kadar aralarında sözde yönetici kadrosunun da bulunduğu yaklaşık 200 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü elebaşılarının 'girilemez' dediği yerleri temizleyen komandolar, onlarca sığınağı imha etikten sonra bölgede geçici askeri üs alanları kurdu. Bu arada İHA'lar tarafından belirlenen ve bölücü teröristlerin cephanelik olarak kullandığı sığınaklar; SİHA'lar ile F16'lar tarafından vurularak imha ediliyor