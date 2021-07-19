Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden yolcu sayısı yüzde 69 düştü! Hudut kapıları onlara emanet

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın almış olduğu önlemler ve güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları neticesinde yabancı uyruklu 11 bin 57 kişi Türkiye'ye alınmazken, 883 kişi hakkında "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle işlem yapıldı.

Çin'de koronavirüs salgının ilk olarak görüldüğü 2019 yılından bu yana yaklaşık 2 yıl geçti. Salgın, dünya genelinde onlarca ülkede yaşayan milyarlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Koronavirüs; sosyal etkileşimi, alışverişi, eğitimi, çalışma düzenini, fiziksel mekanlardan dijital ortamlara taşımaya zorladığı yeni normal adlı farklı bir yaşam tarzı benimsenmesine neden oldu. Türkiye'de 2020 yılının mart ayında salgının görülmesinin ardından yeni tedbirler alarak mücadeleye hız verirken bir süreliğine hudut kapılarını ülkelere kapattı.

TÜRKİYE'YE GELEN VE TÜRKİYE'DEN GİDEN YOLCU SAYISI YÜZDE 69 DÜŞTÜ

Türkiye'de hizmet veren 30 kara, 64 hava, 102 deniz ve 8 demiryolu hudut kapılarında hizmet veren Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye'ye 2020 yılında giriş ve Türkiye'den çıkış yapan yolcu sayısı verilerini paylaştı. Türkiye'ye 2019 yılında 121 milyon 801 bin 977 yolcu giriş çıkış yaparken koronavirüs'ün etkisiyle birlikte 2020 yılında bu sayı 37 milyon 324 bin 664 kişiye kadar düştüğü görüldü. Salgın nedeniyle 2020 yılında Türkiye'ye giriş çıkış yapan yolcu sayısında yüzde 69'luk düşüş meydana geldi.

YOLCULARIN TERCİHİ HAVA YOLU

Hudut kapılarından Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış yapan yolcuların en çok hava yolunu tercih ettiği ortaya çıktı. Buna göre 26 milyon 677 bin 72 kişi hava yolunu, 9 milyon 897 bin 151 kişi kara yolunu, 735 bin 284 bin deniz yolunu, 15 bin 157 kişi de demiryolunu kullandığını belirledi.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Türkiye'ye 2020 yılında hudut kapılarından Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile 11 milyon 606 bin 999 kişi, Rusya pasaportu ile 4 milyon 229 bin 133 kişi, Bulgaristan pasaportu ile 2 milyon 510 bin 443 kişi, Almanya pasaportu ile 2 milyon 297 bin 854 kişi, Ukrayna pasaportu ile 1 milyon 954 bin 10 kişi ve diğer ülke pasaportları ile 14 milyon 726 bin 225 kişinin giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

"YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI" ŞÜPHESİYLE 883 KİŞİYE İŞLEM

2020 yılının mart ayından itibaren ülkemizi de yoğun olarak etkileyen koronavirüs salgını, ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış sayılarının azalmasında etkili oldu. 2020 yılında yolcu sayılarında yüzde 69 oranında düşüş olmasına rağmen hudut kapılarında görevli pasaport kontrol polisleri 4 bin 599 sahte belge yakalayarak bir önceki yıla göre oransal bazda yüzde 58 başarı sağladı.





Ayrıca, 3 bin 419 kişiye adli işlem uygulanırken 883 kişiye 'de "Milli Güvenliğimiz Aleyhinde Faaliyetler, Genel Güvenlik ve Yabancı Terörist Savaşçı" şüphesiyle işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin istatistiği ise şöyle sıralandı: "Tamamen Sahte 2 bin 246, Benzerlik 943, Kimlik Sayfa Değişimi 497, Fotoğraf Değişimi 308, Sahte Giriş Çıkış Damgası 285 ve diğer 44"

TÜRKİYE'YE 11.057 KİŞİ KABUL EDİLMEDİ

Türkiye'ye giriş için gelen yabancı uyruklu yolculardan çeşitli nedenlerle sakıncalı görülen 11 bin 57 kişi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde Türkiye'ye kabul edilmedi. Hudut kapılarında çalışan personelin ve özellikle risk analiz gruplarının etkisiyle ülkemize girişine izin verilmeyen INAD (Kabul Edilemez Yolcu) edilen yolcu sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 57 başarı sağlandı.