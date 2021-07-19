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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:47 Son Güncelleme: 19.7.2021 10:53

Vali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Vali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayramın hayırlar getirmesini temenni etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınlayan Vali Yerlikaya, "Kurban Bayramımıza kavuşabilmenin sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Kardeşliğimizi pekiştiren; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; yüzlerimizi güldüren bayramımıza bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın Kurban Bayramı Mesajı:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Aziz İstanbullular,

Kurban Bayramı'mıza kavuşabilmenin sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi pekiştiren; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; yüzlerimizi güldüren bayramımıza bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun.

Kıymetli kardeşlerim,

Kurban cömertliktir, dayanışmadır, paylaşmanın en güzel halidir.

İçinde birçok hikmeti barındıran Kurban Bayramı İstanbul'umuza Türkiye'mize ve İslam âlemine hayırlar getirsin inşallah.

Evlerimiz ferah ve şen; bayramımız mübarek olsun."

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Vali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
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