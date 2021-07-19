Van Valiliği'nden göçmen açıklaması

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

19.07.2021 günü bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri fotoğraf ve video kullanılarak yapılan haber ve paylaşımlarla ile ilgili olarak; görüntülerdeki alanın ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu, Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edilmiş olup; olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirildi.