Van’da PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van
İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı Mezrası kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 3 el bombası, 1 makinalı tüfek namlusu, 195 fişek, 20 kalaşnikov şarjörü, 2 dragunov piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Mühimmatlar olay yerinde imha edildi.