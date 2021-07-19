Vezneciler saldırısı faillerinin cezası onandı

İstanbul
'un Fatih ilçesinde Çevik Kuvvet
polisini taşıyan araçlara düzenlenen ve 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu, 36 kişinin yaralandığı saldırının faillerinin yargılandığı davada sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gülşen Bahadır, Gamze Zere Karadağ'a verilen hapis cezaları, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da yoldan geçen Çevik Kuvvet polislerini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralanmıştı. Sanıklardan Eyüp Sever ve Murat Bal 13'er kez, Gülşen Bahadır 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve toplamda bin yılı aşan hapis cezasına çarptırılırken, Gamze Zere Karadağ ise toplamda bin yılı bulan hapis cezası verilmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.