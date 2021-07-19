Yalçın Topçu’dan Kurban Bayramı mesajı

Yalçın Topçu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dünyadaki acı ve gözyaşının son bulması gerektiği temennisinde bulunan Topçu, Kıbrıslı Türklere karşı uygulanan baskı ve zulme son vermek için başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümü dolayısıyla da, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Topçu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile buluşmasını temenni ediyoruz"

"Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak bu mübarek Kurban Bayramı hürmetine dünyada dökülen kan ve gözyaşının durması ve bütün insanlığın nizam ve merhamet medeniyeti ile yeniden buluşmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Bizim bayramlarımız var, bayramlarımız; milletimiz için birliğin, dayanışmanın, kardeş olup yardımlaşmanın, millî kimlik bilincinin, hoşgörünün artarak çokluk içinde büyük birliğin yeniden kuvvet kazandığı müstesna günlerimizdir.

Ciğer paresi evlatlarını istiklal ve istikbalimiz için kurban verip 'vatan sağ olsun', diyen fedakârlık timsali şehitlerimizin değerli aileleri başta olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz."

"Türkiye, her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olacaktır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), devleti ve milleti ile kaim ve daim olsun. Türkiye, devleti ve milleti ile 47 yıl önce olduğu gibi her daim Kıbrıs Türklerinin yanında olacaktır.

Bölgesel bir güç ve istikrar adresi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küresel güç olmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.

Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak bu duygularla, tekraren mübarek Kurban Bayramı'nın İslam âleminin ve bütün insanlığın esenliğine vesile olmasını Rab'bimizden diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyoruz."