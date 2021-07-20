Ada’ya külliye inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı tarihi konuşmada merakla beklenen müjdeyi açıkladı. Erdoğan, KKTC
'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve parlamento binası ile millet bahçesinin yapılacağını söyleyerek dünyaya net mesaj verdi.
KIBRIS DAVASI BÜYÜK BİR MİLLETİN DAVASIDIR:
Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü'nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir. Kıbrıs davası büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ölümü öldüren yiğit mücahitlerdir. Türkiye
nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur. Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık. Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı.
FİTNE MAYASI ÇALMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ:
Toplu vuran yüreklerin bombayla, tankla sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır. Birlik beraberliğimizi hedef alanbelli çevrelerin kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.
KİMİN İŞGALCİ ZİHNİYETİ TEMSİL ETTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ:
KKTC'nin varlığı ve dirliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Cumhuriyet Meclisi'nin bu anlayışla mali yapıyı güçlendireceğine, gerekli reformlarla ilgili adımları süratle atacağına inanıyorum. Artık sıkıntı olmayacak, artık çok daha iyi günler var önümüzde derken, ABD'de birileri ile ortak mahfillerle ortalığı karıştırmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini iyi biliyoruz. Barış Harekâtı, Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını, tarih sahnesinden silinemeyeceğini göstermiştir.
TUZAKLARI BOZACAĞIZ:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'ın Cenevre'de sunduğu öneriye desteğimiz tamdır. Bundan taviz vermeyiz, veremeyiz. Kıbrıs Türkü'ne kurulan tuzakları bozacağız, aydınlık geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu bu kürsüden bir kere daha dünyaya ilan etmek istiyorum. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur.
MİLLET BAHÇESİ İÇİNDE OLACAK:
Müjdemi açıklamak istiyorum. KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var, ne de parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili çalışmanın projesi bitti, inşasına başlıyoruz. 500 dönüm arazi içinde Külliye yapacağız. İstiyoruz ki millet bahçesini de orada gerçekleştirelim. Dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir Külliye'ye kavuşalım.
ULUSLARARASI TOPLUM KABUL EDECEK
Rum
kesiminin kendini adanın tek sahibi görmesi, Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi çözümsüzlüğü getirdi. Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortak bir devlet kurma hayalinin olmadığını bizlere açıkça öğretmiştir. Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da sözünde durmadılar. Annan bunlarla uğraşamadı. Yıllardır reddettikleri federasyon yönetimini savunuyor gibi yapıyorlar. Artık bir 50 yıl daha kaybetmemiz söz konusu değildir. Adil bir çözüm Ada'nın gerçeklerini göz önüne alarak olabilir. Ada'da iki ayrı devlet ve halk vardır. Uluslararası toplum da bunu er ya da geç kabul edecektir.
GENİŞ KATILIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kalabalık bir heyet de eşlik ediyor.