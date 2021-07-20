Başkan Erdoğan'ın KKTC
'ye gelişi Kıbrıslı Türkler tarafından coşkuyla karşılandı. SABAH, KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde aşırı sıcak havaya rağmen Türkiye
ve KKTC bayraklarıyla Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunanlarla konuştu.
Deniz Koçak:
Erdoğan'ın yenilikçi projelerini seviyorum. Kıbrıs
halkı için yaptıklarına müteşekkiriz. Maraş hayalet şehirdi, şu an mükemmel oldu.
Songül Fidan:
Anavatan ile yavru vatan bir. Reis'imizi de seviyoruz. Bir bütünüz, böyle geldik böyle gideceğiz. Erdoğan bizi hiç ötelemedi. Türkiye'den de buradan da vazgeçemeyiz.
Abdurrahman Şanverdi:
Erdoğan'ın gelişiyle yalnız olmadığımızı bir kez daha gördük. Her zaman onun yolundayız. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. CTP ve TDP'yi şiddetle kınıyorum. Anavatansız bizim için hayat yok, anavatan bizim nefesimiz, gururumuz şerefimiz.
Ömer Atlar:
Reis'imizi karşılamak için buradayız. O büyük bir devlet adamı, dünya lideri. Ersin Tatar
'ı da seviyoruz. Erdoğan'ın yanında olanın biz de yanındayız. Üç devlet bir milletiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.