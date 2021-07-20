Bahçeli’den bayram mesajı: Hep beraber tek nefes olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, bayramların huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönem olduğunu belirterek, "Gerek Kovid-19 salgınından dolayı, gerekse de iç ve dış gelişmelerin yoğun gündeminden kaynaklı olmak suretiyle yeterince sorun ve zorluklarla sınandık" dedi. Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarının açılabilileceğini, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasının elbirliğiyle başarılabileceğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin ve Türk-İslam medeniyetinin maruz kaldığı menfur senaryoları tesirsiz hale getirmek, üzerimizde oynanan oyunları bozup atmak her şeyden önce milletimizin engin ve tarihi mukavemetine bağlıdır. Ayrılmamızı, bölünmemizi, birbirimize düşmemizi projelendiren tüm odaklara verilecek en etkili cevap tek ses, tek nefes, tek bilek halinde duruş göstermektir. Çünkü biz Diyarbakır'da kesilen kurbanın duasını Edirne'de yapan, Hakkâri'de takdim edilen ikramı Ankara'da alan, İstanbul'da uzatılan eli Şırnak'ta tutan, Rize'de akan gözyaşını Ağrı'da silen fazilet ve fedakarlık nişanesi bir milletin evlatlarıyız. Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz."