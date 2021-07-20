Bakan Kurum: Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyoruz





En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak" diye konuştu. Bakan Kurum, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni yağış uyarısını hatırlatarak, "Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz, her türlü tedbir alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

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