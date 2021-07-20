Bakan Soylu bayramı sınırda kutladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta Üs Bölgesindeki askerlere seslendi

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Şırnak'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram ziyareti gerçekleştirdiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde kendi telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmetçikleri görüştürdü. Bakan Soylu'nun telefonundan Mehmetçiğe seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de öncelikle Kurban bayramı arifesinde tüm jandarma komandolarımızın şimdiden bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bizlere yarın inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Bende sizleri şuan Kıbrıs'tan arıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde törenler yaptık. Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize ben de Kıbrıs'tan en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin ve sizlere dinç kuvvet nasip eylesin Bu gidişat ve bu durum, teröristlerinde ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş olacağız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Arefe günü gerçekleştirdiği programın ardından beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte geceyi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde geçiren Bakan Soylu, bayram sabahı görevli askerlerle bayram namazı kıldı. Daha sonra askerlerle beraber kahvaltı yapan Bakan Soylu, hem askerlerin hem de askerlerin telefonuyla görüştüğü asker ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.



Daha sonra beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Soylu, burada görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Burada askerlere seslenen Bakan Soylu, bir bayramda daha kahraman güvenlik güçleri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.



Cudi'den bulundukları konuma geldiklerini bildiren Bakan Soylu, Cudi Dağı'nın dününü de bugününü de iyi bildiğini belirterek, "Bizim için kıymetli bir yer olan, medeniyetimizin bize emaneti olan, yüzlerce yıl barışın, birliğin, huzurun timsali olan Cudi'yi bir terör merkezi haline getirmeye çalışanlara fırsat vermediniz. Onu medeniyetiyle, tarihi ile buluşturdunuz" ifadelerini kullandı.



Kahramanlar sayesinde hain planlarına fırsat verilmediğini dile getiren Bakan Soylu, "Bugün memleketimin her köşesinde huzur var. Daha ne isteyebiliriz ki? Memleketimizin her köşesinde, Hakkari'den Edirne'ye, Aydın'dan Sinop'a, Kars'tan Antalya'ya kadar bu vatanı bize nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamdolsun ki sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki, haksızlıklarla, zulümlerle karşı karşıya kalan coğrafyaya da elini uzatan, iyilik medeniyetinin örneklerini gösteren bir milletin evlatları Kurban Bayramı'nda yine bir arada. Siz bize kuvvet, cesaret, kudret sağlıyorsunuz. Çakırsöğüt son dönemde büyük kahramanlıklara imza attı. Biz buradayken 21 timimiz şu anda mücadelenin içinde. Allah sizin de onların da ayağına taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sadece Anadolu coğrafyasını değil, bugün zulümle karşı karşıya kalan bütün coğrafyaları sizler sayesinde huzura ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.



Bugüne kadar zulmün tarafında olmadıklarını, mağdurun ve mazlumun tarafında olduklarını söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"İddiamızdan, idealimizden, inancımızdan hiç vazgeçmedik. Bizim bu topraklarda yapabileceğimiz, bu ülkenin ve milletin yapacağı çok şey var. Onun için size ait güvenimiz, ümidimiz sonsuz. Hiç aklınızdan çıkarmayın, büyük kahramanlıkların altına imza atıyorsunuz. Siz bir büyük mücadelenin yolcularısınız, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle övünüyoruz. Cenab-ı Allah sizi nice bayramlara huzurla eriştirsin. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, muhabbetlerini, bayram dileklerini iletiyorum. Sizin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyorum."



Şırnak'taki temasları sırasında beraberindeki heyetle Şırnak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katılan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada tüm Şırnaklıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bugünün, Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazların kılındığı, kurbanların kesildiği bir gün olduğunu anlatan Bakan Soylu, "Hep beraberiz, büyük bir şenlik yaşıyoruz. Esas festival yapıyoruz, bayram festivali, insanlık festivali. Birbirimizle buluşuyoruz, annelerimizi hatırlıyoruz, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlıyoruz. Köylerimizi, bağımızı, bahçemizi hatırlıyoruz. Allah nice bayramlara bu güzellikler içerisinde ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini aktardı.

Şırnaklılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Soylu, bir bayramı daha huzur içerisinde ve hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Programdan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnaklı gençlere 500 bisiklet hediye edilirken, Bakan Soylu da bisiklete binerek, gençlerle birlikte tur attı.



ŞIRNAK'TAN DİYARBAKIR'A GEÇTİ

Şırnak'taki temasları sonrasında beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır'a geçen Bakan Soylu, Lice'deki 1400 rakımlı Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada askerlerle görüşerek Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Soylu, bazı asker aileleri ile de telefonda görüştü. Soylu, daha sonra üs bölgesinde incelemelerde bulundu.