Başkan Erdoğan KKTC programını tamamladı! Yurda dönüyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde bulunan Ercan Havalimanı'na geldi. Erdoğan'a kalabalık bir heyet eşlik etti.

Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelen heyetle vedalaşarak KKTC'den ayrılıyor.

Erdoğan, İstanbul'a dönüş yapacak. Bayramın kalan günlerini İstanbul'daki evinde ailesi ile geçirecek.

DEV PROJELERİ AÇTI, KÜLLİYE MÜJDESİ VERDİ

Başkan Erdoğan, KKTC'de dev projelerin açılışına katıldı. Erdoğan, dün de KKTC Parlamentosu'nda müjdesini açıklamış, Külliye binası ve millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, KKTC'nin egemenliğine dair de önemli mesajlar verdi.