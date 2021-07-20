Başkan Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi!

Gençler olarak sizden işte bu iki büyük emaneti birden üstlenmek için kendinizi yetiştirmenizi, kalbinizi ve zihninizi zenginleştirmenizi istiyorum. Akif merhumun dediği gibi: 'İman'dır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.'

"TÜRKİYE GİBİ, GÜÇLÜ KKTC'NİN DE İNŞASINI TAMAMLAYACAKSINIZ"

Sizler imanınızla, birikiminizle, azminizle, enerjinizle, kararlılığınızla Türkiye'yi ve KKTC'yi hedeflerine ulaştıracaksınız. Gönül sınırlarımız içindeki Kıbrıs'ta verdiğiniz her mücadelede dün nasıl hep yanınızda olduysak, bugün de yanınızda olacağız, yarın da yanınızda olacağız. Çünkü bu dava bize, Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadele, bayrak olarak devraldığımız bu bayrak, sizler devraldığınızda tıpkı büyük ve güçlü Türkiye gibi, güçlü KKTC'nin de inşasını tamamlayacaksınız. Büyük Han'da gerçekleştirdiğimiz buluşma aslında maziden atiye kurduğumuz köprünün nasıl güçlü bir şekilde hayat bulduğunu gösteriyoruz.