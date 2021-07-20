CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışması sosyal medyada engellemeyle bitti

SOSYAL MEDYADAN ATIŞMIŞLARDI

Sosyal medyadan atışan Türkkan ile İslam'ın yazışmaları devam etmişti. Türkkan'ın "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadelerini kullanması ardından İslam sosyal medya hesabından, "Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor. Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor. Bir de Hipokrat yemini. Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım" diyerek görüşlerinin yer aldığı bir dizi ileti yazmıştı.

"AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN"

İslam Türkkan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla bağlantılı bir konuşmasını hatırlatmış ve Türkkan'a cevaben "Akşener'i iyi dinleyin!" demiş ve eklemişti: "(...) Lütfü Bey'e ayna tuttum. Rahatsız oldu, aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün."