CHP'li Cihangir İslam ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın karşılıklı atışması sosyal medyada engellemeyle bitti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yolgeçen hanı mı burası?" diyerek bir paylaşım yapmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise buna tepki göstererek "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız" cevabını vermişti. Türkkan, İslam'ın bu cevabına anında karşılık vermiş, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADAN ATIŞMIŞLARDI
Sosyal medyadan atışan Türkkan ile İslam'ın yazışmaları devam etmişti. Türkkan'ın "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadelerini kullanması ardından İslam sosyal medya hesabından, "Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor. Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor. Bir de Hipokrat yemini. Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım" diyerek görüşlerinin yer aldığı bir dizi ileti yazmıştı.
"AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN"
İslam Türkkan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla bağlantılı bir konuşmasını hatırlatmış ve Türkkan'a cevaben "Akşener'i iyi dinleyin!" demiş ve eklemişti: "(...) Lütfü Bey'e ayna tuttum. Rahatsız oldu, aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün."
"İYİ Kİ LÜTFÜ GİBİLER YOKMUŞ O ZAMANLAR"
Türkkan ile İslam'ın tartışmasının altına Arzu Çelik isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra oluşan şartlar neticesinde bizler asıl vatanımıza göç ettik. Esefle kınıyorum sizi!" yorumunu yapmış, Cihangir İslam, "İyi ki Lütfü gibiler yokmuş o zamanlar" ifadelerine yer vermişti.
TÜRKKAN İSLAM'I SOSYAL MEDYADA ENGELLEDİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam arasında Twitter'da başlayan mülteci atışması sonrasında Türkkan, İslam'ı Twitter hesabından engelledi. İslam, Türkkan'ın kendisini engellediğini Türkkan'ın profilini paylaşarak, "Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum" diyerek duyurdu.
SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN CİHANGİR İSLAM CHP'YE GEÇMİŞTİ
Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerinde CHP listesinden seçilmiş, sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. İslam, 4 Mart 2020 tarihinde Saadet Partisi'nden istifa etmişti. Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, 9 Mart 2021 tarihinde CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rozetini takmıştı.