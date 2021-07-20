Gözaltına alındı ve ehliyetine el konuldu!

İstanbul'da aracıyla drift yapan trafik magandası gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan sürücüye 6 bin 844 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti, Arnavutköy İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde aracıyla drift yapan trafik magandası H.D.'yi gözaltına aldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Drift" içerikli maddesi uyarınca 6 bin 700 lira, aynı kanunun "Trafikte Tedbirsiz ve Saygısızca Araç Kullanmak" içerikli maddesi uyarınca 144 lira olmak üzere toplamda 6 bin 844 lira idari para cezası kesilen sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu ve hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.