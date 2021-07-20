Kıbrıs’ın 200 yıllık mescidi Bilal Ağa ibadete açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinde hayat canlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımları ile 200 yıllık mescit olan Bilal Ağa ibadete açıldı. Tarihi caminin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

İbadete açılan mescidin önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Maraş'ın açıldığı Ekim ayından itibaren bu mescitte ezan okunmaya başlandı. Vakıflar Müdürlüğümüzün gayreti ile 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı, ibadete hazır hale getirildi. Vakıflar Müdürlüğümüzün mescidin külliyesi için yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Kurban bayramında böyle hayırlı bir açılış Kıbrıs'a Maraş'a bereket getirecek" ifadelerini kullandı.