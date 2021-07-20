Kurban bayramı dolandırıcılarına jandarma denetimi! Kurban satıcılarına sahte para eğitimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sancaktepe'de bulunan kurban satış ve kesim yerlerinde yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında; satıcıların ve ziyaretçilerin maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları, kurban pazarlığı esnasında bu seneye mahsus olmak üzere el sıkışılmaması ve yapılan alış verişi müteakip kendilerini dezenfekte etmeleri, ayrıca kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarının yaşanmaması için sahte paranın nasıl anlaşılacağına dair bilgilendirme yapıldı.



YÜKLÜ MİKTARLA PARAYLA GEZMEYİN



Jandarma ekipleri hayvan pazarlarında dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için yaptıkları denetimlerde alışverişlerde daha dikkatli davranılması, satıcılara yanlarında fazla para bulundurmamaları ve paranın tamamını almadan kurbanlık hayvanları alıcılara teslim etmemelerini istedi. Kurban kestirecek vatandaşların ise kesim alanlarında yığılmaya meydan verilmemesi için randevularına riayet etmeleri, toplu olarak değil de vekâlet verdikleri birisi tarafından kurbanlarının kesim işlemlerini takip etmeleri konularında ikazda bulunuldu.

TRAFİĞE JANDARMA DÜZENLEMESİ



Araç hareketliliğinin yoğun olduğu kurbansatış yerlerindeki trafik akışının sağlanması ve araç parklarının düzenli bir şekilde yapılması için Jandarma Trafik Timleri diğer ekiplere destek verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kurban satıcılarının aldıkları paraları sahte olup olmadıklarını anlamak için kontrol ettiği görüldü. Vatandaşlar yapılan uygulamalardan memnun olduklarını belirtirken, İl Jandarma Komutanlığınca 4 bin 449 personelin katılımıyla bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve izin verilen alanların dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.