Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır
il binası önündeki evlat nöbeti 686'ncı gününde de ilk günkü gibi kararlılıkla sürerken, Kurban Bayramı
'na bir gün kala aileler çocuklarına teslim olması için çağrıda bulundu. 16 yaşındayken 4 yıl önce zorla dağa kaçırılan oğlu Aziz'e kavuşmak istediğini belirten Güzide Demir, "Benim umudum çok, çünkü birçok ailenin çocuğu geldi. İnşallah benim Aziz'im de gelir ben de ona kavuşurum. Aziz oğluma çağrıda bulunuyorum. Aziz oğlum sen neredeysen gel teslim ol. Oğlum gel bayramı birlikte yaşayalım" dedi.