PKK’nın katliam yaptığı köyde acılar dün gibi

Van
'ın Bahçesaray
ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 14'ü çocuk 24 kişinin ölümüyle yaşanan acı dün gibi taze. PKK'lı teröristlerin kurşuna dizerek katlettiği 24 kişinin aileleri ile yakınları, katliamın yaşandığı bölgede terör örgütünü lanetledi. Şehitleri anmak için düzenlenen programda konuşma yapan Çatak Kaymakamı ve Bahçesaray Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut, "Buradaki resimde ismi geçenler; kardeşlerimiz, annelerimiz, ağabeyimiz. Bu resme bakınca başka bir şey daha görüyorum. Dünyada en kanlı terör örgütünün resmini görüyorum. Hepimiz görüyoruz 7 ve 2 yaşında çocuklarımız var" diye konuştu. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise Sündüs katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, acılarının hâlâ taze olduğunu ifade etti. Sabahattin Samsa ise, 18 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan katliamı hiç unutmayacaklarını ifade etti.