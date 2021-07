Şehitler unutulmadı

Arife gününde vatandaşlar mezarlık ve şehitliklere koştu. Pek çok şehitlikte olduğu gibi İstanbul Edirnekapı Şehitliği ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen vatandaşlar şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazı şehit yakınları, şehitlerinin mezar taşlarını yıkayıp temizledi, kabirlerinin başına karanfil bıraktı.Şehit oğlu Doğan Çabuk'u ziyarete gelen Cahit Çabuk, eline aldığı fırçayla şehit oğlunun mezarının yanında bulunan diğer mezarları da tek tek temizledi. Onu gören vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadı.Sabahın erken saatlerinde annesiyle birlikte şehitliğe gelerek dua eden Aydın Köse ise, "Bu vakitlerde Samsun 'da fındık hasadı yaparız ama bu bayram öncesine şehitlerimizin mezarı başında dua etmeden memlekete gidemedim. Burada ağabeylerim, kardeşlerim yatıyor. Hepsi benim canımdan can, kanımdan kan" dedi.Hakkari Dağlıca'da 2015'te 16 askerin şehit olduğu saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın ailesi de Ankara'da şehitliği ziyaret etti. Anne Münevver Ünsal, "Yıllar geçti ama acısı hiç dinmiyor. Yaralı bayramımız. Yavrum olmadan hiçbir şeyin tadı yok" diye konuştu. Baba Baki Ünsal ise, "Bayramlar buruk geçiyor. Buraya geliyoruz çocuğumuzla bayramlaşıyoruz" dedi. Yüksekova'da şehit olan 22 yaşındaki Teknisyen Astsubay Çavuş Ahmet Çağlar'ın babası Cemal Çağlar ise, "Bayramları evladımla birlikte geçiriyorum. Sözün bittiği yer" derken, Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş Hakan Bacak'ın annesi Firdevs Bacak ise, "Her gün gelmeye çalışıyoruz ama acısı bitmiyor. Biz ölmeyince bu acı bitmez" sözleriyle duygularını dile getirdi. Diyarbakır Kulp'ta 1994'te şehit olan Komando Er Nuri Bayav'ın abisi Şenol Bayav da, "Her hafta düzenli olarak geliyoruz. Allah sağlık verdikçe de gelip dua edeceğiz. Acıları büyük ama şehitlik çok kutsal" ifadelerini kullandı.SABAH