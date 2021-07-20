Son dakika! Bakan Koca'dan iki doz aşı uyarısı: Vaka sayılarının önünü keser

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Son günlerde vaka sayılarında az da olsa bir yükseliş gözlemlenirken, salgına karşı en büyük gücümüz olan aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor.