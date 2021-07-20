Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC'deki törende konuşuyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü için KKTC'de düzenlenen törende konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuşmasını sağlayan harekatın 47. yılında aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.



Çifte bayram yaşamanın mutluluğu içindeyiz. 20 Temmuz Zulme son verilen, adaya barışın geldiği kurtuluş günüdür. Hiç tereddüt etmeden bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye ve KKTC, adada adil bir çözüme kavuşulması için bugüne kadar her türlü çabayı vermiştir.

"RUM TARAFI ÇÖZÜM YOLUNU TIKIYOR"

2004 yılında masadan kalkan Rum tarafı çözüm yolunu tıkamayı sürdürüyor. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar.

"SİZDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ"

Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler. Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz. Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le belki Amerika'da video konferansta bilemiyorum, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık yok. Bu nobran tavrın artık hiç bir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse bu noktadan sonra geriye dönüş beklemesin.

Harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur. Kıbrıs'ta iki halk ve devleitn olduğu görülmeden ilerleme sağlanamaz.

Başkan Erdoğan "Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz?"

"MARAŞ'TA YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Maraş'ta herkesin yararına bir dönem başlayacak. Açılımın yüzde 3'lük bölümde başlaması Kıbrıs Türk halkının ne kadar hassas olduğunun göstergesidir.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.