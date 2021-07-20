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Giriş Tarihi: 20.7.2021 14:37 Son Güncelleme: 20.7.2021 14:52

Son dakika haberi | Türkiye'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kınama

AA
Son dakika haberi | Türkiye'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kınama

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir." denildi.

Son dakika haberi... Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI İLE GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA ZARAR VERMEKTEDİR

Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir.

Sözkonusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz.

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Son dakika haberi | Türkiye'den, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kınama
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