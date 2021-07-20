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Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:24

Son dakika: MSB'den açıklama! Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 terörist etkisiz

Son dakika: MSB'den açıklama! Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 terörist etkisiz

MSB'den son dakika açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB'den açıklama! Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 terörist etkisiz
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