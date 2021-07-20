Tatilcilere broşürlü yangın uyarısı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yöreye tatile gelen vatandaşlara orman yangınlarına karşı uyarıcı mesajların yer aldığı broşürler dağıtılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bayram tatili için yöreye gelen ziyaretçilere broşür dağıtılıyor. Bayram nedeniyle araç ve insan trafiğinin en yoğun şekilde yaşandığı Muğla bölgesinde polis kontrol noktalarında tatilcilere orman yangınlarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıtılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 90'nının insan kaynaklı olduğunu dikkat çekerek, bayram nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilere özellikle piknik ve mangal ateşi konusunda hazırlanan broşürlerin dağıtıldığını söyledi.

Orman yangınlarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici içerikli broşürler polis kontrol noktalarında görevli personeller tarafından dağıtılıyor. İki farklı içerikte hazırlanan broşürlerin ön yüzlerinde, "Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım", "Semaver keyfiniz kederimiz olmasın", "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibareleri bulunuyor. Yine broşürlerin ön yüzlerinde Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaraları yer alıyor.

Her iki broşürün arka kısmında ise ormanlık alanlarda dikkat edilecek hususlar görseller eşliğinde sıralanmış. Bu kısımda ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe-bardak atılmaması, sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması konularında uyarılar yer alıyor.

Broşürde son olarak kuralların uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve cezalar ayrıntılı şekilde belirtilmiş. Buna göre ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, yaktığı ateşi söndürmeden bırakmak, ormana sönmemiş sigara izmariti atmak, anız ateşi yakmak konularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor. Dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebep olmanın cezası 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve para cezası. Kasten orman yakmanın cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve adli para cezası. Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti (terör amaçlı) orman yakmanın cezası ise müebbet hapis. Şeklinde orman yangınlarıyla ilgili ceza ve yaptırımların yer aldığı bilgiler bulunuyor.