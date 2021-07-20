THY'nin yardım gönüllüleri 100 çocuğu sevindirdi

Gökyüzünde görev yaparken tanıştıkları arkadaşlarıyla yeryüzünde ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Hava Yolları'nın isimsiz kahramanları, kurban bayramında yüz çocuğa bisiklet hediye ederek yüzlerini güldürdü

Seyahat yasaklarının esnetilmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanına yaptığı seferlerini arttıran Türk Hava Yolları'nda görev yapan kabin memurları bu dönemde de iyilik peşinden koşmaya devam ediyorlar.Gökyüzünde tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere ulaşan ve bugüne kadar 40 ayrı yardım projesini tamamlayan 'İsimsizlerTK' adlı grup kurban bayramında Bahçelievler ve Üsküdar'daki çocuk esirgeme kurumlarına 40, İstanbul'daki Dudullu, Yenibosna, Avcılar ve Küçükçekmece'deki 60 çocuğa bisiklet hediye edilmesini sağladılar.

7 BİN KİŞİLİK AİLEYİZ

İsimsizlerTK ekibi kurucu gönüllüsü Burak Savaş Oğuz, kuruldukları günden bu yana pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek bu projelerin tamamında 7 bin kişinin desteği olduğunu söyledi. Dernek gönüllüsü kabin memuru Sümeyye Doğan ise "Öncelikle bu projeye katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çocukların yüzlerini biraz olsun güldürmek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bunu biraz olsun başardıysak ne mutlu bize. Onlar bizim geleceğimiz ve gülümseten bir gelecek için bugün burada olmalıyız. Bizi duyan herkesi de bu güzel hissi yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu

YÜZDEN FAZLA ÜLKEYE UÇUYORUZ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzden fazla ülkeye uçuyoruz ama böyle anlarda dünyayı yeniden keşfediyoruz. Türk Hava Yolları ailemizin değerli kabin memurları bu bayram 100 çocuğu bisiklet hediyeleri ile sevindirdi. Minik dostlarımız hangi rotada sürmek isterse biz o rotada onlarla olmaya devam edeceğiz" dedi