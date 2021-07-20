Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

Başkan Erdoğan'a, Ercan Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş ile KKTC'de bulunan yabancılar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ı taşıyan Cumhurbaşkanlığı otobüsünde "Ah Kıbrıs'ım" ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın simgesi "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkıları çalındı.
KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne hitabından sonra Erdoğan, KKTC'li gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan, ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş
'in doğduğu müze evi ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik ettiği Erdoğan, müze hakkında bilgi aldı ve özel defteri imzaladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'ın Erdoğan onuruna verdiği yemek ise basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan bugün de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.
CUDİ'DEKİ ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Başkan Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlerin bayramını kutladı. Cudi Dağı'ndaki üs bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Sizler bu şekilde devam ettikçe inşallah bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum, sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Allah nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah" dedi.