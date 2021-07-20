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Giriş Tarihi: 20.7.2021 15:10

Türkiye, Irak'taki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

AA
Türkiye, Irak'taki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir halk pazarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr Şehri bölgesindeki bir pazar yerinde dün, Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak'taki huzur ve istikrarı bozmaya yönelik bu hain terör saldırısını şiddetle kınandığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilendiği belirtilerek "Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha yineliyor, Irak hükümeti ile dost ve kardeş Irak halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bağdat Sağlık Müdürlüğü yetkilisinden alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana gelmiş, bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

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Türkiye, Irak'taki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı
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