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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Yavru ceylana Mehmetçik şefkati

Yavru ceylana Mehmetçik şefkati
Pençe-Yıldırım operasyonunu yürüten Türk askeri, bölgede zor durumda kalmış yavru ceylanı, sırt çantasında koruma altına aldı. Terörle mücadelede önemli başarılara imza atan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe- Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor" ifadesi kullanıldı. "Bir cana el uzatınca/ Ne gam kalır ne de tasa/ Budur asırlar boyunca/ Bize anlatılan yasa" dizeleri paylaşılırken, Mehmetçiğin yavru ceylanı sırt çantasında taşıyarak koruma altına aldığı anlara yer verildi.
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Yavru ceylana Mehmetçik şefkati
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