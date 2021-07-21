Ada’yı ayağa kaldıracak dev eserler tek tek açıldı

KKTC
Veri Merkezi'nin temel atma törenine, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan müze geminin açılış törenleriyle Bilal Ağa Mescidi'nin restorasyon sonrası yeniden açılışına canlı bağlantılarla katılan Erdoğan önemli mesajlar verdi.
Milli teknoloji hamlemiz sayesinde temeli atılan Kamu veri Merkezi'yle KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Kıbrıs
artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.
KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. KKTC karayolu için master plan kapsamında 602 km'lik anayol yapıldı. Yol yapım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi alanları için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır.
Yavuz çıkarma plajı, ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs'ta barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin.
Restorasyonu yapılan Bilal Ağa mescidinin de yeniden açılışının heyecanını yaşıyoruz.