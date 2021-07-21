Avcılar'da korkutan yangın! Kara dumanlar göğü kapladı

İstanbul Avcılar'da lastik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen alanda yangın çıktı. Depodan yükselen kara dumanlar kısa sürede göğü kaplarken olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yer alan ve lastik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Depodan yükselen dumanlar kısa sürede göğü kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çevrede ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle liman yolu bir süre trafiğe kapatıldı.