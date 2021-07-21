Bayram haftasında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son kabine toplantısı sonrası, kurban bayramının 9 gün olduğu açıklanmıştı. Önemli kararların alındığı her kabine toplantısı tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle de "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusu gündeme geliyor. Peki, Temmuz ayında sonraki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni haftada Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? İşte, son kabine toplantısına ilişkin detaylar ve sonraki kabine toplantısının tarihi...