Eski damat dehşeti: 1 ölü 5 yaralı

Kocaeli Gebze'de bulunan Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, eski damadı İbrahim Gül tarafından bıçaklanarak öldürülürken aralarında yeni damadının da bulunduğu 5 kişi de yaralandı.

KURTARILAMADI

Gebze İlçesi Barış Mahallesinde yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (55), Gebze'deki evinde ailevi nedenler yüzünden tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. çıkan kavgada, Olgun ile birlikte yeni damadı İlhan Çiçek ve 4 kişi daha bıçaklandı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan Olgun, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren eski damat olay yerinden kaçarken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı

ÇOCUĞU ALMAYA GELDİ

Öte yandan edinilen bilgi ve iddialara göre, olay şu şekilde gelişti. Yaklaşık 2 ya önce eşinden ayrılan İbrahim Gül, velayeti annede olan çocuğunu görmek için, sabah saatlerinde yanında birkaç yakınını daha alarak, kayınpederinin Gebze İlçesi Barış Mahallesindeki evine geldi. Gül çocuğu alırken eski kayınpederi ile arasında sözlü bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gül, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak eski kayınpederini birkaç yerinden bıçakladı.

DAMAT VE YAKINLARI GÖZALTINDA

Yaşanan olay üzerine Süleyman Olgun'un akrabaları ile Güş ve beraberinde bulunan akrabaları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada Süleyman Olgun'ın boşanan kızı ile evlenen yeni damadı İlhan Çiçek, akrabaları Efendi Gürbüz, Nail Oldfun ve Cihan Gürbüz çeişitl yerlerinden yaralandı. Olaya karışan şüpherliler olay yerinden kaçarken, evredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eski damadı tarafından bıçaklanan Süleyman Olgun, burada yapılan tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yapmış olduğu çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren İbrahim Gül ve yanında bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı