Evlatsız bir bayram daha

Diyarbakır
'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP
Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti Kurban Bayramı
'nda da sürdü. Yaklaşık iki yıldır süren evlat nöbetinde aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bayramda evlatlarının yolunu gözlerken, geri dönmeleri için çağrı yaptı. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 688 gündür devam ediyor. Şu ana kadar 28 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemini Kurban Bayramı'nda da sürdüren aileler, çocuklarına teslim olun çağrısı yaptı. HDP ve PKK'ya tepki gösteren ailelerden Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül Biçer, "HDP, bizi bu bayramda da çocuklarımızdan ayrı geçirmemize neden oldu. Anneler olarak, bayramda evlat hasreti çektiren HDP'yi kınıyoruz. Çocuklarımızdan gelecek iyi haberi bekliyoruz" dedi.
Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren ailelerden Süleyman Aydın ise, "Herkes evinde çocuklarıyla bayramı geçirirken, biz evladımızdan ayrı bir bayrama da girdik. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da, bayramda evlatlarımız için mücadelemizi sürdürmeye devam ettik. Devletimizin de desteği ile bir sonraki bayramda çocuklarımızla bir arada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.