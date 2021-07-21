FETÖ'nün MİT imamından kurban itirafı! "Paralar nerede harcanıyor kimse bilmiyordu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT mahrem imamı Erkan Irmak, kaydettiği video ile örgütün maddi kaynaklarını anlattı. Irmak, kurban bayramı öncesinde örgüt üyelerinden para toplandığını ancak toplanan paraların sadece yüzde 30'u ile kurban kesimi yapıldığını, kalan para ile ne yapıldığını sorumlu imamların bildiğini kaydetti.
'FETÖ'NÜN MADDİ KAYNAKLARINDAN BİRİSİ KURBAN PARALARI'
Mahrem imam Erkan Irmak, kurban bayramı öncesinde himmetlerin bedelinin 100 dolar olarak belirlendiğini ancak 30 dolar üzerinden kesim yapıldığını söyleyerek, "Küçükbaş hisse için 100 dolar toplanıyordu.
Kurban bayramı birkaç gün öncesi ve sonrasında Afrika'nın çok değişik farklı ülkelerinde bu kurbanlar 25-30 dolar üzerinden kestiriliyordu. Geriye kalan 70-75 doların nereye kime harcandığını bilen yetkili imamlardan başkası yok. Yüzbinlerce kurbanın topladığını düşününce çok ciddi bir miktar yapıyor.
Türkiye içerisinde kesilen kurbanlar Güneydoğu'daki yoksul halka dağıtılıyor ve örgütün evlerine dağıtmak üzere saklandığı söyleniyordu ama bizzat gördüğüm kadarıyla kurbanlıklar tadımlık denecek şekilde yıl içerisinde dağıtılıyor" dedi.
"ADAK, AKİKA KURBANLARINI HİÇ KESMEDİLER"
Türkiye'de kesilen kurbanların nereye gönderildiğini veya satılıp satılmadığını bilmediğini dile getiren Irmak, "Kurban mesulü diye adlandırılan şahıs, 'Özellikle vacip olanları keselim, geriye verilen akikadır, adaktır bu tip olanlar kesilmese de olur.
Allah onların niyetlerine göre inşallah kabul eder' diye geçiştiriyordu. Kesilmeyen kurbanların paralarını da yetkili imamlardan başka bilen yok. Bu paraların örgütün içinde bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum" diye konuştu