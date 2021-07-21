FETÖ'nün MİT imamından kurban itirafı! "Paralar nerede harcanıyor kimse bilmiyordu"





Kurban bayramı birkaç gün öncesi ve sonrasında Afrika'nın çok değişik farklı ülkelerinde bu kurbanlar 25-30 dolar üzerinden kestiriliyordu. Geriye kalan 70-75 doların nereye kime harcandığını bilen yetkili imamlardan başkası yok. Yüzbinlerce kurbanın topladığını düşününce çok ciddi bir miktar yapıyor.