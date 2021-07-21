İki saatlik yaşam savaşına 14 yıllık hukuk mücadelesi

İstanbul, Sancaktepe'de yaşayan Mehmet ve Serfinaz Yılgın çiftinin 2007 yılında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen çocukları Umut Can Yılgın iddiaya göre, hastane personelinin ihmali yüzünden yüzde 100 engelli kaldı. Umut'u sağlığından eden süreç, baba Yılgın'ın iddiasına göre doğum öncesinde başladı.

Anne karnındayken düzenli kontrolleri yapılan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Umut bebek, 32 haftalıkken doktorların yönlendirmesi sonucu sezaryen doğumla dünyaya geldi. Baba Mehmet Yılgın, Umut bebeğin erken doğum olmasına rağmen hastane personeli tarafından iki saat boyunca kuvöze alınmadığını, oksijensiz kalarak ölümle burun buruna geldiğini ve yüzde 100 engelli kaldığını öne sürdü. Aile savcılığa şikayette bulundu ancak dönemin valisi soruşturma izni vermedi. Ailenin açtığı tazminat davası ise zaman aşımı nedeniyle reddedildi.

"HAK İHLALİ" KARARI

Baba Yılgın, Danıştay'a başvurdu. Danıştay'ın "hak ihlali" kararı üzerine yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkeme, 2018 yılında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Adli Tıp'tan gelen iki ayrı rapor doğrultusunda mahkeme davayı reddetti. Karara itiraz eden baba Yılgın ise Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurdu. İstinaftan çıkacak karar bekleniyor.

OĞLUM MOSMORDU

Yaşadığı süreci SABAH'a anlata baba Mehmet Yılgın "Doğumdan sonra oğlumu kucağıma aldım, gözlerimle sevdikten sonra tekrar geri teslim ettim. Saatlerce aç ve uykusuz doğumu beklediğim için iki saatliğine yemek yemeye gittim. Geri döndüğümde oğlum bebek yatağındaydı ve mosmor olmuştu, hemşireler ise kendi aralarında muhabbet edip gülüşüyorlardı. Benim oğlum erken doğum olduğu için doğumun hemen ardından kuvöze alınması gerekiyordu ama alınmamıştı. Oğlumu kucağıma alıp soğuk havada yan binada bulunan kuvözlere götürdüm. 45 gün kuvözde kaldı ama her şey için çok geçti. Doğum sonrası iki saat boyunca oksijen alamadığı için beyni çok hasar görmüş. Yüzde 100 engelli kaldı" dedi.

PENCEREDEN DİĞER ÇOCUKLARI SEYREDİYOR

Baba Yılgın "Benim çocuğumun hayatını çaldılar. Doktorların, hemşirelerin ihmali yüzünden çocuğum yüzde 100 engelli kaldı. Kendi başına ne su içebiliyor, ne yemek yiyebiliyor. Yastık desteği olmadan tekerlekli sandalyede bile oturamıyor. Her gün pencereden mahallede top oynayan çocukları izliyor. Benim çocuğumun sandalyeye esir ettiler, başka çocukların da hayatı çalınmasın diye hukuk mücadelesi başlattım" diye konuştu.

14 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYORUM

Baba Yılgın "Hastane çalışanlarının ihmaline karşı ceza davası açtım. İstanbul Valiliği tarafından soruşturma izni çıkmayınca ben de maddi ve manevi tazminat davası açtım. Zaman aşımı nedeniyle dava talebimiz reddedildi. Konuyu Danıştay'a taşıdık, Danıştay 'İnsan hakkı ihlali' var dedi. Kararın ardından dava yeniden açıldı, 2018 yılında Adli Tıp'tan 'bilirkişi raporu' istendi. Mahkemenin sorduğu 5 soruya Adli Tıp Kurumu tatmin edici cevaplar vermediği için yeniden bilirkişi raporu istendi. Fakat Adli Tıp Kurumu, mahkeme kararını tanımayarak yeni bilirkişi raporunu hazırlamayınca mahkeme de bir anda davayı sonlandırdı. Yetkililer sesimi duysun, başka aileler bu acıyı yaşamasın" ifadelerini kullandı.