İşte Türkiye’nin ilk muharip insansız uçağı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA
'larını yapan Baykar, bayram müjdesini açıkladı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS
) projesinin kavramsal tasarım görselleri ilk kez görücüye çıktı. Baykar'ın sosyal medya hesabından 17 Temmuz'da yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadesi yer almıştı. Baykar, dün bayram hediyesi olarak Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi" denildi.
'HAYALİNİ KURUYORDUK'
Projeye ilişkin bilgi veren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
, "İnsansız savaş uçağı MİUS projemiz 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. Akıncı'nın seri üretime geçip olgunlaşması ile birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarının aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz" dedi.
SES HIZIYLA UÇACAK
MİUS'un ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacağını belirten Bayraktar şu bilgileri verdi: "Sonraki prototipleri ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Kanatlarında da mühimmat taşıyabilecek. Dünyada bu alanda geliştirilmiş diğer prototiplerden farklı ve büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak önemli bir yönü ise TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek olması. Katapult yardımı olmadan TCG Anadolu'dan kalkmasını hedefliyoruz. Yakalama kabloları ve kanca yardımı ile gemiye inebilecek."