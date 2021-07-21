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Giriş Tarihi: 21.7.2021 21:09

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kamil Kul (33) yönetimindeki otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde Sefa Atalay idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erol Efe (19) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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