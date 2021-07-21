Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada, Erol Efe (19) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.