Konya’da PKK provokasyonu! Mera kavgasını Türk-Kürt kavgası diye servis ettiler

Olay dün gece merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Bölgede yaşayan Dal ailesinin hayvanları sürekli olarak köylülerin tarlalarına salınıp, orada otlatılıyordu. Köylülerde bu durumdan rahatsız olduklarını yıllardır Dal ailesine söylemesine rağmen aile bu durumdan geri adım atmadı.
AİLE İLE KÖYLÜLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Dün gecede yine hayvanlarını köylülerin merasına salan Dal ailesi ile köylüler arasında tartışma çıktı. Diğer köylülerinde katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüdü. Silahların kullanıldığı kavgada Hakim Dal ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Hakim Dal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OLAYI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Bazı haber siteleri ise mera kavgasını 'Kürt aileye ırkçı saldırı' diye servis etse de bu provokasyonları tutmadı. Aynı haber siteleri 10 gün önce de 'Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında bir haber daha servis etmiş olayın sadece aralarında daha önceden husumet bulunan komşular arası kavga olduğu ortaya çıkmıştı.