Konya’da PKK provokasyonu! Mera kavgasını Türk-Kürt kavgası diye servis ettiler

OLAYI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bazı haber siteleri ise mera kavgasını 'Kürt aileye ırkçı saldırı' diye servis etse de bu provokasyonları tutmadı. Aynı haber siteleri 10 gün önce de 'Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı' adı altında bir haber daha servis etmiş olayın sadece aralarında daha önceden husumet bulunan komşular arası kavga olduğu ortaya çıkmıştı.